Умер скрипач Игорь Ойстрах

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
Умер народный артист СССР, скрипач, дирижер и педагог Игорь Ойстрах, сообщает ТАСС.
Артист ушел из жизни 14 августа после продолжительной болезни. Ему было 90 лет.
Ойстрах родился 27 апреля 1931 года в Одессе. С шести лет он стал играть на скрипке, с восьми лет – на фортепиано. В Москве он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Чайковского, которую окончил с отличием в 1949 году.
В 1955 году он завершил обучение в Московской консерватории по классу скрипки под руководством своего отца.
Первое концертное выступление Игоря Ойстраха состоялось в 1947 году. В 15-летнем возрасте на сцене зала московского Дома ученых он со своим отцом в сопровождении оркестра исполнил концерт Иоганна Себастьяна Баха для двух скрипок.
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