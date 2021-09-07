Умер сценограф Борис Краснов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский художник-сценограф и продюсер Борис Краснов скончался в Москве на 61-м году жизни от последствий инсульта, рассказал его адвокат Александр Добровинский.

"К сожалению, в 01:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким", – приводит его слова ТАСС.

Борис Краснов родился в 1961 году. С конца 1980-х годов занимался оформлением фестивалей, телепрограмм, концертов для эстрадных артистов, а также спектаклей ведущих театров России.

В частности, Краснов работал с Иосифом Кобзоном, Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Львом Лещенко, Валерием Леонтьевым, Ларисой Долиной, Лаймой Вайкуле, Александром Розенбаумом.