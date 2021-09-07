Лещенко назвал сценографа Краснова большим художником

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист РФ Лев Лещенко высоко оценил работы художника-сценографа Бориса Краснова и выразил соболезнования в связи с его смертью. Об этом сообщает RT.

"Я с ним мало общался, но очень жаль, что ушел большой художник и прекрасный постановщик и режиссер. В комплексе это была личность, которая очень много сделала интересного для наших селебрити. <...> Очень жаль, печально. Его работы оставят память", – заявил певец.

Борис Краснов умер 7 сентября в Москве. Он скончался на 61-м году жизни от последствий инсульта. С конца 1980-х годов сценограф занимался оформлением фестивалей, телепрограмм, концертов для эстрадных артистов, а также спектаклей ведущих театров России.