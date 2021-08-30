Актер из "Кухни" и "Ворониных" Диланян умер во время спектакля

Фото: кадр из фильма "Пятницкий. Глава вторая"; режиссер – Сергей Лесогоров, Мичислав Юзовский; производство – телекомпания ООО "DIXI TV" по заказу НТВ, ООО "Фильм 232"

Актер и режиссер Артур Диланян, известный по ролям в сериалах "Воронины", "Кухня" и ряду других, умер во время спектакля. Об этом сообщили на странице Армянского театра в социальной сети.

"На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. <…> Ощущение кошмарного сна", – заявили коллеги Диланяна.

По заявлению Армянского театра, Диланян скончался вследствие остановки сердца.

Артисту было 59 лет.