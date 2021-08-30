Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:59

Герой России Роман Шадрин умер в возрасте 54 лет

общество

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Герой России, генерал-майор запаса Роман Шадрин умер в возрасте 54 лет в Екатеринбурге, сообщил ТАСС вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

"Да, умер, сегодня утром", – сказал Бидонько.

Шадрин на протяжении последних лет был помощником вице-губернатора Свердловской области. По словам Бидонько, Шадрин в последнее время болел и находился в больнице. Причину смерти он не назвал.

С 1988 года Шадрин проходил службу в Вооруженных силах СССР и России, участвовал в первой и второй чеченских войнах, грузино-южноосетинском конфликте. Во время первой чеченской войны ему было присвоено звание Героя России.

С 2005 по 2012 год Шадрин был заместителем командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России, после был уволен в запас. В 2013 году он стал депутатом гордумы Екатеринбурга, а с 2015 по 2019 год был директором городского ЦПКиО.

Также Шадрин являлся помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания и занимал должность руководителя проектов и общественных представительств организации "Герои Урала".

Ранее в возрасте 80 лет скончался экс-глава Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), герой России Александр Старовойтов.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать