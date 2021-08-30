Герой России Роман Шадрин умер в возрасте 54 лет

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Герой России, генерал-майор запаса Роман Шадрин умер в возрасте 54 лет в Екатеринбурге, сообщил ТАСС вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

"Да, умер, сегодня утром", – сказал Бидонько.

Шадрин на протяжении последних лет был помощником вице-губернатора Свердловской области. По словам Бидонько, Шадрин в последнее время болел и находился в больнице. Причину смерти он не назвал.

С 1988 года Шадрин проходил службу в Вооруженных силах СССР и России, участвовал в первой и второй чеченских войнах, грузино-южноосетинском конфликте. Во время первой чеченской войны ему было присвоено звание Героя России.

С 2005 по 2012 год Шадрин был заместителем командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России, после был уволен в запас. В 2013 году он стал депутатом гордумы Екатеринбурга, а с 2015 по 2019 год был директором городского ЦПКиО.

Также Шадрин являлся помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания и занимал должность руководителя проектов и общественных представительств организации "Герои Урала".

Ранее в возрасте 80 лет скончался экс-глава Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), герой России Александр Старовойтов.