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Общество

19:58

Скончался бывший глава МОК Жак Рогге

утраты общество

Фото: kremlin.ru

Экс-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"С большой печалью Международный олимпийский комитет объявляет о кончине бывшего президента МОК графа Жака Рогге", – говорится в публикации.

Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 годы. На посту его сменил немец Томас Бах.

"Прежде всего, Жак любил спорт и общение со спортсменами, и он передал эту страсть всем, кто его знал. Его восхищение спортом было заразительным", – отметил нынешний президент комитета.

Как спортсмен Рогге становился чемпионом Бельгии по регби. Он также занимался парусным спортом, в котором становился чемпионом мира и 16-кратным чемпионом Бельгии, а также принимал участие в Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов.

Ранее на 87 году жизни умер британский боксер Брайан Лондон, известный по бою против Мухаммеда Али в 1966 году.

Профессиональным боксом Лондон занимался в период с 1955 по 1970 год. За это время атлет дважды участвовал в боях за титул чемпиона мира в тяжелом весе, одержал 37 побед и потерпел 20 поражений. Также на счету спортсмена одна ничья.

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