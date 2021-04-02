Экс-футболист сборной СССР Валентин Афонин скончался на 82-м году жизни

Фото: ТАСС/Шандрин Виктор

Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Валентин Афонин скончался. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Уточняется, что экс-защитнику был 81 год.

"ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью Валентина Николаевича Афонина", – говорится в сообщении.

Валентин Афонин играл за ростовский СКА и ЦСКА. В составе московской команды он стал чемпионом СССР в 1970 году. Кроме того, спортсмен также выступал за сборную Советского Союза, принимал участие в чемпионатах мира 1966 и 1970 годов.