Экс-футболист сборной СССР Валентин Афонин скончался на 82-м году жизни

Фото: ТАСС/Шандрин Виктор
Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Валентин Афонин скончался. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Уточняется, что экс-защитнику был 81 год.
"ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью Валентина Николаевича Афонина", – говорится в сообщении.
Валентин Афонин играл за ростовский СКА и ЦСКА. В составе московской команды он стал чемпионом СССР в 1970 году. Кроме того, спортсмен также выступал за сборную Советского Союза, принимал участие в чемпионатах мира 1966 и 1970 годов.