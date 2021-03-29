Умерла главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ

Генеральный директор и главный редактор ежемесячного детского журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко скончалась. Ей было 74 года. Об этом сообщается на официальном сайте журнала.

Редактор журнала ушла из жизни в возрасте 74 лет после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

"Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни – большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах", – говорится в сообщении.

На протяжении 10 лет она была автором Программы воспитательной работы с младшими школьниками, по которой работали учителя начальной школы и внешкольных учреждений СССР. В 1985 ее назначили главным редактором журнала «Мурзилка».

За 30 лет руководства журналом Андросенко удостоилась звания почетного работника общего образования РФ, была членом Союза писателей России, членом Союза журналистов Москвы и членом Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов. Кроме того, Андросенко была награждена орденом Почета.



