Умерла обладательница "Эмми" Джессика Уолтер

11:35
Фото: AP Photo
Умерла американская актриса Джессика Уолтер, наиболее известная по своей роли Люсиль Блут в комедийном сериале "Замедленное развитие". Об этом сообщает ABC News.
"С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину моей любимой мамы", – сказала дочь актрисы.
Уолтер ушла из жизни 24 марта в возрасте 80 лет. Причины смерти пока остаются неизвестными.
В 1971 году актриса была номинирована на "Золотой глобус" за роль в фильме Клинта Иствуда "Сыграй мне перед смертью", а через четыре года она получила премию "Эмми" за роль в сериале "Эми Прентисс".
Также Уолтер известна благодаря игре в сериалах "Теория большого взрыва", "Джек и Джилл", "Закон и порядок" и "Частный детектив Магнум".
Дебют актрисы состоялся в 1962 году в дневной мыльной опере "Любовь к жизни", в которой она снималась последующие три года.
Уолтер родилась в еврейской семье в Бруклине. Все ее детство прошло в Куинсе. Актерское образование она получила в школе исполнительных искусств на Манхэттене.
Она дважды была замужем, от первого супруга, режиссёра Росса Боумана, у Уолтер родилась дочь Брук. В 1983 году она вышла замуж за актера Рона Либмана и жила с ним до его смерти в 2019 году.
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