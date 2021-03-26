Умерла обладательница "Эмми" Джессика Уолтер

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Умерла американская актриса Джессика Уолтер, наиболее известная по своей роли Люсиль Блут в комедийном сериале "Замедленное развитие". Об этом сообщает ABC News.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину моей любимой мамы", – сказала дочь актрисы.

Уолтер ушла из жизни 24 марта в возрасте 80 лет. Причины смерти пока остаются неизвестными.

В 1971 году актриса была номинирована на "Золотой глобус" за роль в фильме Клинта Иствуда "Сыграй мне перед смертью", а через четыре года она получила премию "Эмми" за роль в сериале "Эми Прентисс".

Также Уолтер известна благодаря игре в сериалах "Теория большого взрыва", "Джек и Джилл", "Закон и порядок" и "Частный детектив Магнум".

Дебют актрисы состоялся в 1962 году в дневной мыльной опере "Любовь к жизни", в которой она снималась последующие три года.

Уолтер родилась в еврейской семье в Бруклине. Все ее детство прошло в Куинсе. Актерское образование она получила в школе исполнительных искусств на Манхэттене.

Она дважды была замужем, от первого супруга, режиссёра Росса Боумана, у Уолтер родилась дочь Брук. В 1983 году она вышла замуж за актера Рона Либмана и жила с ним до его смерти в 2019 году.