Музыкант группы "Звуки Му" Александр Липницкий погиб в Подмосковье

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Музыкант рок-группы "Звуки Му" Александр Липницкий скончался в Подмосковье. Об этом сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий в социальной сети Facebook.

Уточняется, что культуролог утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной горе. Ему было 68 лет.

"Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет", – написал музыкант.

Александр Липницкий являлся советским и российским культурологом, музыкантом рок-группы "Звуки Му". Кроме того, он был другом многих известных исполнителей, в частности Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Майка Науменко и других.