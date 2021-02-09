Умер французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер

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Французский сценарист и режиссер, лауреат премии "Оскар" Жан-Клод Каррьер скончался на 90-м году жизни в понедельник, 8 февраля. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам дочери режиссера, Каррьер умер во сне в своем доме в Париже после продолжительной и тяжелой болезни. Его похоронят на родине – в деревне Коломбьер-Сюр-Орб на юге Франции.

Жан-Клод Каррьер родился в 1931 году. За свой творческий путь успел стать сценаристом более чем 140 фильмов, в том числе картин "Скромное обаяние буржуазии" (1972, режиссер – Луис Бунюэль), "Невыносимая легкость бытия" (1988, режиссер – Филипп Кауфман), "Трудно быть богом" (1989, режиссер – Петер Фляйшман), "Ван Гог. На пороге вечности" (2018, режиссер – Джулиан Шнабель).

Короткометражный фильм "Счастливая годовщина" (1962), в котором Каррьер выступил не только сценаристом, но и режиссером, был удостоен премии "Оскар".