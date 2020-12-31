Французский актер Робер Оссейн умер в возрасте 93 лет

Фото: кадр из фильма "Убийство на семейном вечере", реж. – Эдвин Байли

Знаменитый французский актер и режиссер Робер Оссейн скончался на 94-м году жизни, передает ТАСС. О его смерти сообщила семья.

Робер Оссейн родился 30 декабря 1927 года в Париже. Одной из самых известных ролей актера стало воплощение Жоффрея де Пейрака в классической французской киносаге "Анжелика – маркиза ангелов". Всего он исполнил роли более чем в 100 картинах.

Оссейн имел звание командора ордена Почетного легиона, а также считался ценителем русской культуры и искусства и другом России.