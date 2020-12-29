Умер модельер Пьер Карден

14:58
Фото: ТАСС/Panoramic
Французский модельер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает France Press.
Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Италии. Свою карьеру в мире моды начинал как театральный художник. В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".
Непосредственно в модную индустрию он попал годом позже, когда начал работать в ателье Кристиана Диора.
Собственный стиль Кардена полагался на абстрактный геометризованный дизайн. Для его работ характерно также следование стилю унисекс.
На протяжении карьеры модельер запатентовал более 500 изобретений, в частности цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки в цветочек, длинные пиджаки без воротника и другие элементы одежды.
Известно, что музой известного модельера некоторое время была балерина Майя Плисецкая. Специально для нее Карден создал костюмы для некоторых спектаклей, а также различные вечерние платья и повседневные ансамбли.
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