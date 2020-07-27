Умер дизайнер Кансай Ямамото, создававший костюмы для Боуи

Фото: ТАСС/ALEJANDRO GARCIA/ЕРА

В возрасте 76 лет скончался известный японский модельер и организатор развлекательных шоу Кансай Ямамото, сообщает газета "Известия" со ссылкой на его дочь Мираи Ямамото.

"В моих глазах мой отец был не только эклектичной и энергичной душой, о которой знал весь мир, но и человеком вдумчивым, добрым и ласковым. Он рассматривал проблемы как возможности для саморазвития и всегда верил в светлые дни впереди", – написала дочь Ямамото в Instagram.

В феврале дизайнеру диагностировали острый миелоидный лейкоз. Как отметила его дочь, он ушел из жизни 21 июля мирно и в окружении близких.

В 70–80-е годы прошлого века Ямамото достиг пика карьеры. Он сотрудничал со Стиви Уандером, Элтоном Джоном, а также создавал футуристические костюмы для Дэвида Боуи.