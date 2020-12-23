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На 51-м году жизни умерла британская топ-модель Стелла Теннант. Об этом сообщает газета Guardian, ссылаясь на ее семью.

"С величайшей печалью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была чудесной женщиной и вдохновением для всех нас. Нам будет ее очень не хватать", – говорится в сообщении.

Детали прощания с Теннант пока не разглашаются. Семья модели попросила общественность уважительно отнестись к их частной жизни.

Стелла Теннант была внучкой герцога Девонширского Эндрю Кавендиша. Карьеру манекенщицы она начала в 90-е, ее считали музой модельера Карла Лагерфельда.