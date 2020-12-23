Фото: Сибирское отделение Российской академии наук
Умер академик РАН Николай Добрецов. Ему было 84 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Сибирского отделения Российской академии наук.
"Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный ученый совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук Добрецова Николая", – сообщили в пресс-службе.
Сотрудники РАН заявили, что похороны состоятся 26 декабря. Церемония прощания пройдет в Доме ученых СО РАН в новосибирском Академгородке.
Николай Добрецов родился 15 января 1936 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского горного института имени Плеханова он возглавил партию в Алтайской геолого-съемочной экспедиции. А в 1988 году Добрецов занял должность директора Института геологии и геофизики.
Академик был специалистом в области минералогии, геологии, петрологии и тектоники. Он написал более 780 научных трудов, среди которых – "Петрология и метаморфизм древних офиолитов" и "Глубинная геодинамика".
Ему были присвоены ордена Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, "Данакер" и знак отличия "За заслуги перед Новосибирской областью", а также Демидовская и Ленинская премии.
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