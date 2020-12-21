Фото: ТАСС/Дмитрий Соколов
Умер один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский. Ему было 82 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".
"К сожалению, Александра Ефимовича не стало, он ушел в результате продолжительной болезни. Это был выдающийся сценарист, работы которого легли в основу многих эпохальных для киностудии "Союзмультфильм" произведений", – сообщили в пресс-службе.
В киностудии подчеркнули, что прощание со сценаристом пройдет 23 декабря.
Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года. После окончания Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева он писал юмористические рассказы, в том числе для журнала "Ералаш".
Российскому зрителю Курляндский известен как сценарист мультсериала "Ну, погоди!". Он дебютировал в мультипликации в первом выпуске сериала.
Также он работал над такими мультфильмами, как "Баба-яга против!", "Сезон охоты", "Возвращение блудного попугая", "Великолепный Гоша" и "Яблочный пирог".
Курляндский был дважды награжден премией "Золотой теленок", а в 2007 году ему присудили звание заслуженного деятеля искусств России.
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