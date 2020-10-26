"Союзмультфильм" представил обновленный образ Зайца из "Ну, погоди!"

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"Союзмультфильм" представил обновленный образ Зайца из перезапуска фильма "Ну, погоди!", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии.

"Киностудия "Союзмультфильм" представила визуальный образ Зайца из перезапуска (ребута) "Ну, погоди!", премьера которого состоится уже этой зимой", – рассказали в компании.

Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев отметил, что образ получился мягкий по сравнению с Волком. Он подчеркнул, что если у последнего имеется много ломаных и заостренных линий, то Заяц получился мягкий и округлый.

"Это, с одной стороны, очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости", – отметил Машковцев.

Генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская рассказала, что всего в компании разработали свыше 30 вариантов Зайца.

"Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией. Так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", – отметила Осетинская.

В пресс-службе компании напомнили, что работа над обновленной версией "Ну, погоди!" началась в 2020 году. Сообщается, что это будет не прямым продолжением классики, а переосмыслением с помощью 3D-технологий. Озвучит Зайца актер и шоумен Дмитрий Хрусталев.

"Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в нем появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами курорта "Роза Хутор", который является партнером перезапуска "Ну, погоди!", – отметили в пресс-службе киностудии.

Ранее стало известно, что планируется выпустить не менее 52 серий "Ну, погоди!". Первый цикл составит 26 эпизодов, каждый из которых будет длиться семь минут.