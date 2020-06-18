"Союзмультфильм" представил новых героев "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" представил новых героев: барсука, ежа и косулю

Киностудия "Союзмультфильм" представила новых героев мультсериала "Ну, погоди!". Это барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля, передает телеканал Москва 24.

Они появятся в новых сериях, которые сделают в формате 3D. В перезапуске изменится и Волк: он бросит курить, наденет модные джинсы, кеды и яркий бомбер. К одному только образу Волка художники студии создали уже более 50 разных эскизов.

Сериал выйдет уже в этом году. Он будет рассчитан на детей в возрасте от 6 до 8 лет. Первый сезон будет состоять из 26 эпизодов. Новые образы из перезапуска станут талисманами курорта "Роза Хутор".

Авторы добавили, что идеи оригинального мультфильма сохранятся. При этом версия 2020 года известного мультфильма будет адаптирована для современного поколения зрителей.

Ранее сообщалось, что московские студии анимации примут участие в международном кинорынке. Столицу представят 24 участника, включая "Союзмультфильм".

