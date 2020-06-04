Один из новых образов Волка "Ну, погоди!" представили в Сети

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Студия "Союзмультфильм" прокомментировала публикацию в Сети нового образа Волка из "Ну, погоди!", передает ТАСС. Готовится перезапуск популярного советского мультфильма, главными героями которого были Волк и Заяц.
Премьера первого эпизода мультсериала может состояться в конце лета или начале осени.
Отмечается, что появившееся до этого изображение Волка является не окончательным. Сейчас "Союзмультфильм" ведет активную работу над визуальным решением "Ну, погоди!".
"Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля", – объяснили представители киностудии.
В результате к одному только образу Волка художники студии создали уже более 50 разных эскизов. Первый сезон получит 52 серии.
Авторы добавили, что идеи оригинального мультфильма сохранятся. При этом версия 2020 года известного мультфильма будет адаптирована для современного поколения зрителей.
Ранее сообщалось, что московские студии анимации примут участие в международном кинорынке. Столицу представят 24 участника, включая "Союзмультфильм".
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