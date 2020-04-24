Пес Шарик заговорит голосом Павла Деревянко в новом сезоне "Простоквашино"

Фото: кадр из мультфильма "Простоквашино", "Союзмультфильм"

В новом сезоне мультфильма "Простоквашино" озвучивать Пса Шарика будет лауреат премий Золотой Орел и Ника актер Павел Деревянко, сообщает РИА Новости.

Шарик заговорит голосом актера уже в заключительной серии первого сезона под названием "Доить или не доить". Она уже доступна на Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм".

По сюжету, в новом эпизоде няня Маргарита Егоровна хочет победить в поэтическом конкурсе ради приза – поездки в Англию. Понимая, что победив, няня покинет Простоквашино, все герои начинают оказать ей помощь.

Новые серии легендарного мультсериала появились весной 2018 года. Первый сезон нового "Простоквашино" имеет 30 серий. Его режиссером стала неоднократный лауреат Суздальского фестиваля Софья Кравцова.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова – маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Эпизоды "Простоквашино" стали продолжением серии советских мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

"Союзмультфильм" снимет новые серии культовых мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка". Некоторые эпизоды станут продолжением уже знакомых историй.