"Союзмультфильм" снимет новые серии культовых мультиков

Киностудии "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка". Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
"Вы знаете, в этом году исполняется 50 лет не только "Ну, погоди!", но и еще целому ряду наших мультфильмов. Над каждой из франшиз, особенно юбилейных, которым исполняется круглая дата, мы думаем о том, как придать им новую жизнь. Где-то это будут продолжения, и разработка нескольких продолжений идет. Сразу честно не скажу, каких, чтобы не сделать из этого раньше времени сенсацию", – цитирует ее РИА Новости.
Слащева отметила, что продукция киностудии нацелена не только на детскую аудиторию, но и на взрослых. В качестве примера одной из работ киностудии, которая рассчитана на детей и взрослых, она привела новые серии легендарного мультсериала "Простоквашино".
В конце 2018 года также стало известно, что "Союзмультфильм" ведет переговоры с наследниками Джанни Родари о создании нового сериала о Чиполлино. Первый мультфильм "Чиполлино" производства студии "Союзмультфильм" вышел в 1961 году.
Осенью прошлого года "Союзмультфильм" договорился о сотрудничестве с французской студией Cyber group о создании анимационных сериалов для детей. Мультфильмы будут повествовать о шахматах и технологиях будущего.
Планируется производство сериалов Digital Girl и Magic Chess Odyssey. Digital Girl расскажет историю супергероини, которая живет в высокотехнологичном мире будущего, а Magic Chess Odyssey будет повествовать о волшебной шахматной доске, которая способна влиять на жизни всех детей в мире.
Ранее стало известно, что на базе "Союзмультфильма" создан анимационный технопарк. В нем будут развиваться все анимационные техники – кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D-анимация.
Также там хотят наладить производство специального программного обеспечения, используемого в мультипликации. Кроме того, на базе работает детский образовательный центр "Союзмультклуб", который организовывает мастер-классы по анимации и интерактивные программы для детей.
Киностудию "Союзмультфильм" создали в 1936 году на базе нескольких московских коллективов. Изначально она называлась "Союздетмультфильм". За 82 года художники студии создали более 1,5 тысячи мультфильмов разных жанров, многие из которых завоевали международные награды.
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