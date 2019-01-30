Собянин рассказал о планах развития "Союзмультфильма"

Фото: пресс-служба "Союзмультфильма"

Сергей Собянин посетил киностудию "Союзмультфильм", на базе которой создается технопарк "Дом российской анимации".

"Было очень обидно, когда американские мультфильмы начали заполнять наш рынок, после того, как у нас такие замечательные были коллективы, художники, мультипликация мирового уровня. Мы начали терять эти компетенции, и очень здорово, что сейчас все это восстанавливается", – отметил мэр столицы.

Сергей Собянин сообщил, что Владимир Путин поручил оказывать содействие киностудии, чтобы создать на базе "Союзмультфильма" анимационный технопарк "Дом российской анимации".

"Город с большим удовольствием помогает. Проект приоритетный для Москвы, потому что я действительно считаю такие проекты приоритетными", – рассказал мэр. По его словам, были выделены необходимые дополнительные финансовые ресурсы, которые помогут центру активно развиваться и далее.

Также Собянин подчеркнул, что создание анимационного технопарка дает больше возможностей компаниям-резидентам. "Не надо забывать, что у нас с вами взаимные обязательства – удвоить площадь этого технопарка, чтобы он действительно вырос до такого городского уровня технопарка с соответствующими преференциями", – добавил мэр.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала, что в задачи киностудии входит предоставление мест в технопарке как можно большему количеству небольших анимационных студий.

Создать на базе киностудии анимационный технопарк "Дом российской анимации" в мае 2017 года поручил Владимир Путин. В технопарке будут развиваться все анимационные техники – кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D-анимация. Также там хотят наладить производство специального программного обеспечения, используемого в мультипликации.

Киностудию "Союзмультфильм" создали в 1936 году на базе нескольких московских коллективов. Изначально она называлась "Союздетмультфильм". За 82 года художники студии создали более 1,5 тысячи мультфильмов разных жанров, многие из которых вошли в "золотой фонд" мировой анимационной классики, завоевав более 400 призов и наград на международных фестивалях.

В 2004 году киностудию преобразовали в федеральное государственное унитарное предприятие, а в 2017 году "Союзмультфильм" обрел собственный дом – на улице Академика Королева, дом 21, строение 1. До этого на протяжении многих десятилетий киностудия работала в помещениях двух московских храмов: производство рисованных фильмов находилось в храме Николая Чудотворца в Новой слободе, а творческое объединение кукольных фильмов – в храме Спаса Преображения на Песках. Сейчас оба храма возвращены Русской православной церкви.

В прошлом году на студии вышел первый за последние 30 лет полнометражный фильм – "Гофманиада" Станислава Соколова. Начиная с прошлого года, помимо традиционных курсов для молодых аниматоров, на базе "Союзмультфильма" работает детский образовательный центр "Союзмультклуб", который организовывает мастер-классы по анимации и интерактивные программы для детей. В студии открыта экспозиция с редкими и оригинальными работами выдающихся мастеров анимации, а также выставка декораций и кукол из фильма "Гофманиада".

24 июля 2018 года столичные власти решили присвоить киностудии "Союзмультфильм" статус инвестиционного приоритетного проекта по созданию технопарка. Это решение является первым этапом исполнения поручения президента России. Присвоенный статус позволяет киностудии снизить налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%, и впоследствии направить высвобожденные средства на модернизацию площадей технопарка.

Сейчас киностудия проводит техническую модернизацию с учетом современных технологий анимационного производства. Для резидентов технопарка созданы центры коллективного пользования с профильным оборудованием и программным обеспечением, в том числе студия "Мокап" (motion capture), студия звукозаписи, хромакейный павильон, комплекс цветокоррекции, сканер для создания цифровых архивов кинопленки 35 и 16 миллиметров, рендер-ферма.

Кроме того, запланировано увеличение площадей технопарка с 6,4 до 10 тысяч квадратных метров для размещения новых резидентов – небольших независимых анимационных студий. Ожидается, что к 2020 году в технопарке будут работать 325 человек.