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17:00

"Союзмультфильм" планирует создать сериал о Чиполлино

культура

17:00

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Фото: кадр из мультфильма "Чиполлино", реж. Борис Дёжкин

"Союзмультфильм" ведет переговоры с наследниками Джанни Родари о создании нового сериала о Чиполлино. Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Ведутся переговоры с итальянскими продюсерами и с наследниками Джанни Родари о возможном производстве сериала о Чиполлино, о дальнейшем развитии истории про известного в России персонажа", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Первый мультфильм "Чиполлино" производства студии "Союзмультфильм" вышел в 1961 году.

В октябре "Союзмультфильм" договорился о сотрудничестве с французской студией Cyber group о создании анимационных сериалов для детей. Мультфильмы будут повествовать о шахматах и технологиях будущего.

Планируется производство сериалов Digital Girl и Magic Chess Odyssey. Digital Girl расскажет историю супергероини, которая живет в высокотехнологичном мире будущего, а Magic Chess Odyssey будет повествовать о волшебной шахматной доске, которая способна влиять на жизни всех детей в мире.

культура

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