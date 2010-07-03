Новым "Простоквашино" заинтересовались зарубежные телеканалы

Фото: кадр из мультфильма "Простоквашино", "Союзмультфильм"
Телеканалы и цифровые площадки из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, КНР и Кореи проявили интерес к новому мультсериалу "Простоквашино".
Киностудия "Союзмультфильм" приняла участие в крупнейшем в Европе международном анимационном кинорынке MIFA, который проходил с 10 по 15 июня во французском Анси.
"Студия презентовала потенциальным партнерам сериал "Простоквашино" в адаптированном английском варианте. Мы увидели, что сериал принимают тепло. Мы рассчитываем выйти на коммерческие переговоры практически сразу после завершения работы над первым сезоном", – цитирует РИА Новости председателя правления компании Юлиану Слащеву.
Также "Союзмультфильм" представил на кинорынке фильм "Доброе сердце". Заключены контракты с дистрибьюторами из Франции и Испании на показ мультфильма в кино, а также на телевидении.
Первый сезон мультфильма "Простоквашино" будет иметь 30 серий. Его режиссером стала неоднократный лауреат Суздальского фестиваля Софья Кравцова. В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова – маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.
Также известно, что "Союзмультфильм" снимет новые серии культовых мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка". Некоторые эпизоды станут продолжением уже знакомых историй.
Ранее Сергей Собянин рассказал о втором рождении "Союзмультфильма". В День российской анимации, который отмечался 8 апреля, мэр отметил, что для советских поколений история анимации навсегда связана с этой киностудией.
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