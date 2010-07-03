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17:15

Собянин рассказал о втором рождении киностудии "Союзмультфильм"

мэр Москвы Сергей Собянин культура

17:15

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Киностудия "Союзмультфильм" переживает второе рождение, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что 8 апреля отмечается День российской анимации, и отметил, что для советских поколений история анимации навсегда связана с "Союзмультфильмом".

"Сегодня День российской анимации. Между прочим, ей больше ста лет: первый российский мультфильм "Прекрасная Люканида" вышел в 1912 году", – подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".

Также сообщалось, что на базе "Союзмультфильма" создадут анимационный технопарк. В нем будут развиваться все анимационные техники – кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D-анимация.

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