Пугачева может озвучить персонажа в новом "Простоквашино"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Героиню мультсериала "Простоквашино", которая появится в новых сериях, может озвучить певица Алла Пугачева. Об этом сообщил актер Иван Охлобыстин, озвучивающий в мультике почтальона Печкина.

"Ее рисуют, договариваются с Аллой Пугачевой. Пока еще не подтверждено, но если будет, то здорово, конечно", – приводит слова Охлобыстина ТАСС. Речь идет о новом персонаже – няне младшей сестры дяди Федора.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" ищет актрису для озвучки нового персонажа в мультфильме "Возвращение в Простоквашино".

Директор студии Борис Машковцев отмечал, что уже практически готов окончательный эскиз образа няни. Она появится в третьем десятке серий. Поскольку в месяц выходит по одному эпизоду, это произойдет в 2020 году.

"Простоквашино" – это продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". Новые эпизоды выходят с апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" снимет новые серии культовых мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка". Некоторые эпизоды станут продолжением уже знакомых историй.