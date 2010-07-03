Пугачева может озвучить персонажа в новом "Простоквашино"

Героиню мультсериала "Простоквашино", которая появится в новых сериях, может озвучить певица Алла Пугачева. Об этом сообщил актер Иван Охлобыстин, озвучивающий в мультике почтальона Печкина.
"Ее рисуют, договариваются с Аллой Пугачевой. Пока еще не подтверждено, но если будет, то здорово, конечно", – приводит слова Охлобыстина ТАСС. Речь идет о новом персонаже – няне младшей сестры дяди Федора.
Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" ищет актрису для озвучки нового персонажа в мультфильме "Возвращение в Простоквашино".
Директор студии Борис Машковцев отмечал, что уже практически готов окончательный эскиз образа няни. Она появится в третьем десятке серий. Поскольку в месяц выходит по одному эпизоду, это произойдет в 2020 году.
"Простоквашино" – это продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". Новые эпизоды выходят с апреля 2018 года.
Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" снимет новые серии культовых мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка". Некоторые эпизоды станут продолжением уже знакомых историй.
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