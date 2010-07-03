Для озвучки няни в мультфильме "Возвращение в Простоквашино" ищут актрису

Фото: "Союзмультфильм"

"Союзмультфильм" ищет актрису для озвучки нового персонажа в мультфильме "Возвращение в Простоквашино", сообщил директор студии Борис Машковцев.

По его словам, почти написаны синопсисы серий с участием новой героини – няни младшей сестры дяди Федора, передает РИА Новости.

Директор студии отметил, что уже практически готов окончательный эскиз образа няни. Она появится в третьем десятке серий. Поскольку в месяц выходит по одному эпизоду, это произойдет в 2020 году, подчеркнул Машковцев.

"Простоквашино" – это продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". Новые эпизоды выходят с апреля 2018 года.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова – маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" снимет новые серии культовых мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка". Некоторые эпизоды станут продолжением уже знакомых историй.