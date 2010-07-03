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08:42

Новая серия "Простоквашино" появилась в Сети

культура кино

08:42

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Фото: кадр из мультсериала "Простоквашино"; Режиссер – Михаил Солошенко, Евгения Жиркова, Анна Кузина, Софья Кравцова; Сценарист – Максим Кучин, Тимофей Куц; Производство – "Союзмультфильм"

Новая серия "Простоквашино" появилась на YouTube-канале "Союзмультфильма". Ее сюжет посвящен поискам участка для дома с коровником и бассейном, который собрались строить герои.

Как рассказали в киностудии, Дяде Федору, Шарику и Матроскину удастся отыскать подходящую территорию, но окажется, что она уже занята, передает Агентство "Москва".

Режиссером нового эпизода стал Владимир Торопчин. Отмечается, что в текущем году создатели мультфильма планируют выпустить 20 новых серий.

"Простоквашино" – это продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". Новые эпизоды выходят с апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" снимет новые серии культовых мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка". Некоторые эпизоды станут продолжением уже знакомых историй.

культура кино

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