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12 октября, 09:56

Политика

В США заявили о возможном приближении конфликта на Украине к завершению

Фото: Москва 24

Конфликт между Россией и Украиной, вероятно, приближается к заключительному этапу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на предположение подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса в соцсетях.

По мнению бывшего военного, президент США Дональд Трамп может отказаться от дальнейшей поддержки Киева. Дэвис отметил, что конфликт, вероятно, вступает в финальную фазу.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что администрация Трампа предупредила Киев и европейские страны о возможном прекращении обмена разведывательными данными и поставок вооружения в рамках программы PURL, позволяющей закупать американское оружие для Украины за счет европейских средств.

По данным СМИ, представители Вашингтона связывались с европейскими лидерами и украинской стороной 10 и 11 октября, в том числе обсуждали этот вопрос с заместителем главы офиса президента Украины Павлом Палисой. Белый дом не подтвердил информацию о контактах и не стал комментировать сообщения.

При этом сам Трамп заявил, что Украине следует сменить президента и выбрать лидера, способного заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, Зеленский уже упускал возможности для урегулирования конфликта.

Трамп также обвинил украинского лидера в создании проблем для других стран и призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что из-за атак фермеры лишаются российского дизельного топлива.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы важнее готовность украинского руководства признать сложившуюся на земле ситуацию и перейти к мирному урегулированию, чем конкретная кандидатура на пост главы Украины.

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