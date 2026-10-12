Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменится 16–18 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги, а также "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится с 22:00 16 октября до 16:00 18 октября. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Причиной корректировок станет модернизация железнодорожных путей в районе станции Лианозово. Работы начнутся поздним вечером 16 октября и продлятся до 18-го числа.

В частности, на Савеловском направлении интервалы движения поездов увеличат до 1 часа 15 минут. В это время будут запущены компенсационные автобусные маршруты.

Автобусы большой вместимости будут курсировать по маршруту Лобня – Долгопрудная – Лианозово и обратно с остановками только в этих пунктах. Отъезжать они будут от ближайших к станциям остановок. Пассажирам необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на этом маршруте.

Некоторые составы будут ходить укороченными маршрутами. Со стороны Лобни в центр они будут курсировать до и от станции Марк, со стороны Одинцова – до и от станций Марк, Дегунино, Белорусская или Бескудниково. Ряд поездов дальнего пригорода проследуют до и от Лобни.

На участок Лобня – Марк выйдут дополнительные составы, которые будут останавливаться на станциях Лобня, Долгопрудная и Марк. На участке Бескудниково – Лобня поезда в обе стороны будут курсировать по одному пути: с 16 на 17 октября – по пути в сторону Лобни, с 17 на 18 октября – по пути в сторону Одинцова.

На Белорусском направлении интервалы частично увеличат до 20 минут. Также некоторые составы проследуют без остановок на станциях Беговая и Москва-Сити.

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Изменения затронут и "Аэроэкспресс" до Шереметьево. 16 октября будет отменен ряд вечерних рейсов, а 17 и 18 октября – большинство дневных и некоторые вечерние рейсы.

В этот период будет курсировать больше автобусов. Маршруты № 1195 (до терминалов В и С) и № 1195D (до терминала D) следуют от станции "Ховрино".

В период изменений на станциях и в поездах будут звучать объявления, также там разместят информационные стенды. Кроме того, сориентироваться помогут сотрудники.

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 ноября поезда из Москвы в Адлер будут следовать только до станции Туапсе. Движение на участке Лазаревская – Сочи приостановят из-за строительных работ. Также полностью будут отменены 47 рейсов.

