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12 октября, 10:19

Безопасность

Минобороны РФ создало сервис для обучения нейросетей военного назначения

Фото: mil.ru

Минобороны России разработало сервис, который дает разработчикам беспилотных систем доступ к видеозаписям боевого применения дронов для обучения нейросетей военного назначения. Об этом оборонное ведомство рассказало в МАХ.

"Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил РФ к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта", – говорится в сообщении.

Материалы размещены в специализированном хранилище. Оно содержит подготовленные видеозаписи результатов применения FPV-дронов, а также беспилотников коптерного и самолетного типов.

К сервису уже присоединились более 40 организаций, занимающихся обучением нейросетей. В дальнейшем их планируют интегрировать в боевые беспилотные системы, сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин, руководящий проектом.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев сообщил, что российскую систему ПВО усилили дополнительным эшелоном защиты от беспилотников на предельно малых высотах. Для повышения эффективности противодействия БПЛА в состав соединений и воинских частей противовоздушной обороны включили специализированные подразделения.

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