Новую программу поддержки экспортеров запустили в столице

Московский экспортный центр (МЭЦ) запустил новую программу поддержки – бизнес-миссии. Речь идет о коллективных поездках в разные страны для презентации продукции зарубежным закупщикам.
"На 2019 год запланированы бизнес-миссии во Францию, Канаду, Вьетнам, Сингапур и некоторые другие государства. Перед каждой поездкой специалисты МЭЦ проведут маркетинговую и организационную подготовку: проанализируют условия выхода на тот или иной иностранный рынок, определят потенциальных байеров, проведут с ними предварительные переговоры и помогут московским предпринимателям подготовиться к деловым встречам, чтобы добиться максимального результата", – сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, в основе новой программы поддержки – высокая степень проработки переговоров на предварительной стадии, благодаря чему с экспортерами будут общаться зарубежные закупщики, изначально заинтересованные в их продукции.
В рамках бизнес-миссий проходит личное знакомство сторон, проводятся краткие презентации и детальное обсуждение возможных контрактов.
Участниками первой бизнес-миссии будут 13 столичных студий мультипликации. Они отправятся в Анси (Франция), где с 11 по 14 июня пройдет одно из крупнейших событий мирового кино- и анимационного бизнеса – Международный кинорынок MIFA.
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