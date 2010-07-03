Герои "Союзмультфильма" начнут учить дошкольников

Фото: кадр из мультфильма "Новое Простоквашино", Союзмультфильм

В учебных материалах для дошкольников появятся герои "Союзмультфильма". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Программу для будущих первоклашек "Союзмультфильм" разработает вместе с группой компаний "Просвещение". Об этом они договорились на Московском международном салоне образования.

"Образовательный контент дошколятам будут объяснять герои мультфильма "Простоквашино", – сказано в сообщении.

В планах издать учебно-методические и справочные материалы по социально-коммуникативному развитию детей. Как отметил директор киностудии Борис Машковцев, создатели мультфильмов часто вкладывают в них образовательный и воспитательный потенциал.

Ранее Сергей Собянин рассказал о втором рождении "Союзмультфильма". В День российской анимации, который отмечался 8 апреля, мэр отметил, что для советских поколений история анимации навсегда связана с этой киностудией.

