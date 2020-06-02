Московские студии анимации примут участие в международном кинорынке

Фото: Стоп-кадр из мульфильма "Белка и Стрелка: Карибская тайна", 2020 год, реж. Инна Евланникова

Столичные компании при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития примут участие в международном кинорынке MIFA.

Одно из крупнейших событий анимационной индустрии объединяет производителей контента, продюсерские центры, дистрибьюторов и поставщиков оборудования.

В этом году смотр, который ежегодно проходит во французском Анси, состоится в онлайн-формате – с 16 по 19 июня. Москву представят 24 участника, включая "Союзмультфильм".

"При поддержке города компании из Москвы участвуют в этом кинорынке второй год подряд. В прошлый раз им удалось подписать контракты с байерами из Италии, Турции, Малайзии, Испании и других стран. Общая сумма экспортных сделок превысила 720 тысяч долларов", – сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

На форме студия представит анимационный сериал "Тайна медовой долины", передает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, будут представлены мультфильмы "Пиноккио", "Два хвоста, "Бука", "Снежная Королева: Хранители чудес" и "Белка и Стрелка: Карибская тайна".

Ранее в рамках поддержки российских производителей фильмов и сериалов прошел онлайн-форум аудиовизуального контента Key Buyers Event.