Онлайн-форум проведут для поддержки российского кино

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В конце мая состоится онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, его цель – поддержка российских производителей фильмов и сериалов. К участию приглашают зарубежных продюсеров и байеров.

По ее словам, проект важен в условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, а помощь производителям становится необходимой.

"Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров. Либо отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе", – сказала Сергунина.

Онлайн-показы, презентации проектов и переговоры будут проходить на специальной цифровой платформе.

Министр культуры Ольга Любимова ранее заявила, что возместить убытки, которые понесли театры и музеи из-за режима самоизоляции, получится в течение трех месяцев.