Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в столице с 1 по 8 октября. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.
"Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что новые даты являются оптимальными, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятия. Первоначально фестиваль должен был пройти с 22 по 29 апреля, но было принято решение перенести из-за коронавируса.
До 2018 года фестиваль проходил в конце июня, но из-за чемпионата мира по футболу организаторы фестиваля перенесли на апрель. На следующий год фестиваль также прошел в апреле.
В прошлом году церемония открытия ММКФ состоялась в Театре мюзикла на Пушкинской площади. В программу фестиваля вошли показы 182 фильмов из 64 стран.
Гран-при 41-го Московского международного кинофестиваля взяла кинолента "Тренинг личностного роста". Срежиссировал фильм Фархат Шарипов.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) является мероприятием класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Впервые он прошел в 1935 году.
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