Каннский кинофестиваль перенесен из-за коронавируса

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Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится на официальной странице фестиваля в Twitter.

"В этот период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не может быть проведен в запланированные сроки – с 12 по 23 мая", – сообщили организаторы.

Они отметили, что будут следить за ситуацией в стране, выразив надежду, что фестиваль сможет состояться в конце июня – начале июля 2020 года. Окончательное решение о новых датах фестиваля будет озвучено позже.

Каннский кинофестиваль – ежегодный кинематографический фестиваль, который стандартно проводится в конце мае во Франции. Впервые фестиваль состоялся в 1946 году в сентябре, с 1952 года фестиваль стал проходить в мае.

В прошлом году "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Гран-при получила картина "Атлантика" режиссера Мати Диоп. Лучшими режиссерами стали Жан-Пьер и Люк Дарденн.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч. Число заразившихся коронавирусом в России составляет 199 человек.

