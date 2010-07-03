Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

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"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Награду вручила французская актриса Катрин Денев. Об этом сообщает РИА Новости.

Картина рассказывает о бедной семье, которая пытается исправить свое финансовое положение за счет богатой пары. В итоге комедия оборачивается драмой.

Гран-при получила картина "Атлантика" режиссера Мати Диоп. В фильме юная девушка переживает расставание с любимым, в итоге романтическая комедия превращается в настоящий детектив.

Лучшими режиссерами стали Жан-Пьер и Люк Дарденн, ими была представлена работа "Молодой Ахмед". Картина повествует о бельгийском юноше по имени Ахмед, который планирует убийство своего учителя.

Награду за лучшую женскую роль получила Эмили Бичем за картину "Малыш Джо" Джессики Хауснер. Фильм рассказывает о необычном цветущем растении, которое способно изменить внешность любого, кто к нему прикоснется.

Приз за лучший сценарий фильма был присужден француженке Селин Скьямма за необычную картинку "Портрет девушки в огне". Приз жюри достался работам "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендонсы Филью и Жулиано Дорнеллеса

Режиссер Василис Кикатос получил "Золотую пальмовую ветвь" в разделе короткометражного кино за фильм "Пространство между нами и небом". "Золотую камеру" за лучший дебютный фильм получил Сезар Диаз, снявший картину "Наши матери".

Российский режиссер Кантемин Балагов на Каннском фестивале получил сразу две премии за фильм "Дылда". Он получил награду федерации кинопрессы и за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд". Его фильм рассказывает о тяжелой судьбе двух женщин в послевоенном Ленинграде, которые до последнего боролись за восстановление мирной жизни после второй мировой войны

72-й Каннский фестиваль проходил во Франции с 14 по 25 мая. В конкурсной программе принимали участие 21 фильм. В этом году состав жюри возглавил режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

