Российский фильм выиграл приз Каннского кинофестиваля

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Режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Награду ему принес фильм "Дылда", который рассказывает о жизни двух девушек в послевоенном Ленинграде.

Роли в картине исполнили Василиса Перелыгина, Виктория Мирошниченко, Ксения Кутепова, передает портал News.ru.

27-летний Балагов в 2017 году он дебютировал на фестивале с фильмом "Теснота" и получил приз ФИПРЕССИ.

Режиссер Квентин Тарантино ранее представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм "Однажды в Голливуде" спустя 25 лет.

72-й Каннский фестиваль проходит во Франции с 14 по 25 мая. В конкурсной программе участвует 21 фильм.