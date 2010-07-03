Объявлена программа 72-го Каннского кинофестиваля

Кадр из фильма Педро Альмодовара "Боль и слава". Фото: www.imdb.com

В основную программу 72-го Каннского кинофестиваля вошли 19 фильмов. В их числе − картины Педро Альмадовара, Марко Белоккьо и Кена Лоуча. Об этом сообщил на пресс-конференции в Париже гендиректор фестиваля Тьерри Фремо.

Фремо подчеркнул, что нынешний перечень фильмов неокончательный и впоследствии может быть дополнен, передает ТАСС. Пока среди претендентов на награды гендиректор фестиваля назвал такие ленты, как "Боль и слава" Педро Альмадовара, "Прости, нам тебя не хватало" Кена Лоуча, "Предатель" Марко Белоккьо, а также "Молодой Ахмед" Жан-Пьера и Люка Дарденна.

По словам Фремо, откроет фестиваль картина Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Также отмечается, что в этом году жюри конкурса возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Фремо пока не смог подтвердить участие в фестивале режиссера и сценариста Квентина Тарантино, так как тот еще не завершил работу над фильмом "Однажды в Голливуде". Между тем, по словам кинокритиков, эта картина является одной из самых ожидаемых на фестивале. Она посвящена судьбе звезды американского телевидения и его дублера. Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Кроме того, как сообщил Фремо, фестиваль планирует посетить рок-музыкант Элтон Джон. Он представит кинокленту "Рокетмен", которая рассказывает о его творческом пути. Фильм был снят режиссером Декстером Флетчером по сценарию Ли Холла. Главную роль в нем сыграл Тэрон Эджертон.

В прошлом году в основную программу Каннского кинофестиваля входил фильм "Лето" российского режиссера Кирилла Серебренникова, посвященный Виктору Цою и музыкантам ленинградского рок-клуба. Картина получила награду за лучший саундтрек.

72-й Каннский кинофестиваль будет проходить с 14 по 25 мая.