Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Фото: кадр из фильма "Однажды в Голливуде", реж. Квентин Тарантино

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood). Он претендует на главную "Золотую пальмовую ветвь". На мировую премьеру картины в Канны прибыли сам Тарантино, а также актеры, исполнившие главные роли: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Ди Каприо назвал Квентина Тарантино "одним из главных представителей великих традиций кинематографа". Брэд Питт, в свою очередь, отметил, что новая картина знаменитого режиссера стала "любовным посланием Голливуду, Лос-Анджелесу и кино".

События фильма "Однажды в Голливуде" разворачиваются в 1969 году в Лос-Анджелесе. Гости фестиваля увидели на экране историю бывшей звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Как пишут кинокритики, в этом году в Каннах премьера фильма Тарантино была одной из самых ожидаемых.

Отмечается, что "Однажды в Голливуде" включили в основную программу кинофестиваля практически в последний момент. "Квентин – один из частых участников нашего фестиваля, и мы всегда с интересом ожидаем его новых работ", – цитирует ТАСС гендиректора фестиваля Тьерри Фремо. В 1994 году Тарантино получил "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Криминальное чтиво".

72-й Каннский фестиваль проходит на юге Франции с 14 по 25 мая. В конкурсной программе участвует 21 фильм, причем более половины из них представляют Европу. Жюри возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.