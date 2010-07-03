Начался 72-й Каннский кинофестиваль

Последние достижения мирового кинематографа представлены в программе 72-го международного Каннского фестиваля, который официально открылся накануне. В фестивале участвуют деятели кинематографического искусства из 39 стран, в том числе из России.
Открыли программу режиссер Джим Джармуш и его фильм "Мертвые не умирают", в котором главную роль исполнил Билл Мюррей.
"Я часто прошу актеров репетировать эпизоды, которых нет в сценарии, чтобы лучше понять характер персонажей. Для меня хорошая игра – это прежде всего умение реагировать", – сказал Джармуш.
В основную программу 72-го Каннского кинофестиваля вошли 19 фильмов, в том числе картины Педро Альмадовара, Марко Белоккьо и Кена Лоуча. В этом году фестиваль будет проходить с 14 по 25 мая.
В прошлом году в основную программу входил фильм "Лето" Кирилла Серебренникова и получил награду за лучший саундтрек. Фильм посвящен Виктору Цою и музыкантам ленинградского рок-клуба.
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