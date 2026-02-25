Форма поиска по сайту

25 февраля, 23:41

Происшествия

ПВО сбила 60 украинских беспилотников над регионами РФ за три часа

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ вечером 25 февраля. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. По данным ведомства, 27 БПЛА сбили в Крыму, 17 – в Белгородской области, 4 – в Курской области, а также еще три – в Брянской области. Кроме того, девять беспилотников сбили над акваторией Черного моря.

Ранее украинские военные атаковали в Брянской области двигающийся маршрутный автобус, в котором находились пассажиры. Атака была зафиксирована в поселке Белая Березка в Трубчевском районе.

Под удары вражеских дронов также попала Белгородская область, в результате двое мирных жителей получили ранения. Один из инцидентов произошел в поселке Степное в Краснояружском округе: FPV-дрон ударил по легковому автомобилю.

происшествиярегионы

