Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские военные нанесли удары по пяти учебным заведениям на территории России за прошедшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

В частности, 23 февраля украинские дроны атаковали школу в селе Новая Погощь Брянской области. Также за неделю под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали школы в Энергодаре и Васильевке Запорожской области, в селе Мешковое Белгородской области и учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По словам дипломата, подобными ударами Киев пытается взбудоражить общественное сознание россиян и сформировать негативный фон восприятия переговоров в Женеве.

"Киев действиями, которые традиционно "не видит" Запад, демонстрирует, что не намерен соблюдать ни нормы, ни договоренности. Но им нужно, чтобы не они срывали переговоры, а Россия. Однако Россия наказывает военных преступников, а не население", – цитирует Мирошника ТАСС.

Ранее резервуар с топливом загорелся на нефтебазе на юге Луганска после атаки двух вражеских беспилотников. Также был ранен сотрудник охраны предприятия. Следователи приступили к фиксации последствий атаки.

Еще одна атака украинского БПЛА произошла до этого в селе Подывотье в Брянской области, в результате которой пострадал местный житель. Мужчину доставили в медучреждение, врачи оказали ему всю необходимую помощь.