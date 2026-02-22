График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 11:09

Происшествия

Резервуар с топливом загорелся в Луганске после удара ВСУ по нефтебазе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе на юге Луганска после атаки двух вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Также был ранен сотрудник охраны предприятия. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. Следователи СУ СК России по ЛНР приступили к фиксации последствий атаки.

Ранее резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки вражеских БПЛА. Площадь возгорания достигла 1 250 квадратных метров. К тушению были привлечены 67 человек и 19 спецмашин.

До этого сообщалось о пожаре на Ильском НПЗ в Краснодарском крае, который возник после атаки беспилотников. В результате также был поврежден резервуар с нефтепродуктами.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика