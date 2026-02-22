Резервуар с топливом загорелся в Луганске после удара ВСУ по нефтебазе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе на юге Луганска после атаки двух вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Также был ранен сотрудник охраны предприятия. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. Следователи СУ СК России по ЛНР приступили к фиксации последствий атаки.

Ранее резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки вражеских БПЛА. Площадь возгорания достигла 1 250 квадратных метров. К тушению были привлечены 67 человек и 19 спецмашин.

До этого сообщалось о пожаре на Ильском НПЗ в Краснодарском крае, который возник после атаки беспилотников. В результате также был поврежден резервуар с нефтепродуктами.

