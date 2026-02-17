Пожар произошел на Ильском НПЗ на Кубани из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после атаки беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.

По данным оперштаба, поврежден оказался резервуар с нефтепродуктами. В итоге площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал. В ликвидации пожара задействованы 72 человека и 21 единица техники.

Ранее из-за падения вражеского беспилотника в поселке Ильском Краснодарского края были ранены 2 человека. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается медпомощь.

Из-за атаки повреждения также получили 4 частных дома, в 2 из них начался пожар. На месте ЧП работали экстренные службы и пожарные расчеты.

