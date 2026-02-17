Khao Phuket: шесть россиян пострадали при падении лифта на Пхукете

Фото: ТАСС/Zuma

Шесть россиян пострадали при падении лифта на Пхукете. Об этом сообщил портал Khao Phuket.

По данным СМИ, авария случилась 16 февраля в отеле, расположенном недалеко от пляжа Ката, пользующегося популярностью у российских туристов.

Среди пострадавших оказались 8-летний ребенок и 16-летний подросток. Всех тех, кто находился в лифте, госпитализировали. Местные власти приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

Ранее в Арзамасе Нижегородской области с высоты восьмого этажа обрушился лифт с пассажиром. Мужчина получил травмы. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.