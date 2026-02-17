Пенсия неработающих россиян в декабре 2025-го составила почти 24 тыс рублей

Фото: depositphotos/zaktatyana

Средний размер пенсии неработающих россиян в декабре прошлого года достиг почти 24 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

В декабре 2024 года размер пенсии неработающих пенсионеров составил около 21,7 тысячи рублей. Таким образом, за год пенсия увеличилась на 2,3 тысячи рублей.

Самый высокий размер выплат зафиксирован в Центральном федеральном округе – 24,2 тысячи рублей в 2025-м против 21,9 тысячи рублей годом ранее.

С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6%, напомнили в агентстве.

Ранее эксперт президентской академии Татьяна Подольская сообщила, что мужчины в РФ в 2026 году смогут уйти на пенсию по старости в 64 года, а женщины – в 59 лет. Она отметила, что этот год станет последним в переходном периоде, когда происходит постепенное повышение пенсионного возраста для назначения упомянутой пенсии.

Также с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%. Такая мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.