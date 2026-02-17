Остановка "Союз театральных деятелей России" появилась в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве появилась остановка общественного транспорта "Союз театральных деятелей России", сообщила пресс-служба Дептрнаса со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он уточнил, что остановку на Страстном бульваре переименовали в честь 150-летия Союза. Павильоны находятся по обе стороны от Нарышкинского сквера.

Транспорт Москвы тесно сотрудничает с театральным сообществом, напомнил Ликсутов.

"Мы посвящаем оформление подвижного состава и инфраструктуры важнейшим культурным событиям. Наши площадки традиционно становятся частью масштабных городских мероприятий, в том числе с участием знаменитых артистов, которых знает и любит вся страна", – подчеркнул вице-мэр.

Остановка располагается возле здания Союза на пути следования маршрутов м5 и № 511. В автобусах и электробусах уже объявляют новое название и показывают его на медиаэкранах.

Сергей Собянин ранее рассказал, что программу обновления остановок планируется завершить в 2026 году. К выполнению этой задачи приступили в 2015 году. С 2018-го остановочные павильоны начал выпускать СВАРЗ, с тех пор собрано более 5,6 тысячи конструкций.

В Москве используются разные типы остановок, как стандартные или компактные, так и многосекционные, с меньшей шириной для трамвайных платформ. Также создаются флаги для узких площадок и большие навесы возле пересадочных узлов.